Удивительный фотопроект: Lamborghini Miura стоимостью 2 миллиона долларов "взрывается" на тысячи кусочков (Фото) Швейцарский художник Фабиан Эфнер (Fabian Oefner) известен своими "распадающимися" сериями, в которых он разбирает модели автомобилей и показывает их по отдельным деталям, делая финальную фотографию с изображением того, что похоже на взрывающуюся машину. Нечто похожее вы могли видеть в сетях в посте о "взорванной копейке", которую создали накануне Нового года в Екатеринбурге в Музее автомобильной техники УГМК "XX век АВТО".