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Суббота, 02.03.2019
Удивительный фотопроект: Lamborghini Miura стоимостью 2 миллиона долларов "взрывается" на тысячи кусочков (Фото)
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Удивительный фотопроект: Lamborghini Miura стоимостью 2 миллиона долларов "взрывается" на тысячи кусочков (Фото)

Швейцарский художник Фабиан Эфнер (Fabian Oefner) известен своими "распадающимися" сериями, в которых он разбирает модели автомобилей и показывает их по отдельным деталям, делая финальную фотографию с изображением того, что похоже на взрывающуюся машину. Нечто похожее вы могли видеть в сетях в посте о "взорванной копейке", которую создали накануне Нового года в Екатеринбурге в Музее автомобильной техники УГМК "XX век АВТО".
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Авто, Фотопроект, Фабиан Эфнер, Fabian Oefner, Lamborghini Miura.
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