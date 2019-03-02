Удивительный фотопроект: Lamborghini Miura стоимостью 2 миллиона долларов "взрывается" на тысячи кусочков (Фото)

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Швейцарский художник Фабиан Эфнер (Fabian Oefner) известен своими "распадающимися" сериями, в которых он разбирает модели автомобилей и показывает их по отдельным деталям, делая финальную фотографию с изображением того, что похоже на взрывающуюся машину. Нечто похожее вы могли видеть в сетях в посте о "взорванной копейке", которую создали накануне Нового года в Екатеринбурге в Музее автомобильной техники УГМК "XX век АВТО".
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