Единственный в мире мотоцикл, созданный из алюминия (Фото)

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Все началось, когда страдая бессонницей Бобби Хаас посетил выставку "Handbuilt 2018" в Остине. Кажется, ничего сложного, но на самом деле проделана крутая работа. Особенно интересен привод, в конструкции которого разбирается только сам Крэйг. Шасси мотоцикла полностью самодельное. В результате получилась классная и современная реплика Killing.
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