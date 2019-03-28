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Четверг, 28.03.2019
Единственный в мире мотоцикл, созданный из алюминия (Фото)
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Единственный в мире мотоцикл, созданный из алюминия (Фото)

Все началось, когда страдая бессонницей Бобби Хаас посетил выставку "Handbuilt 2018" в Остине. Кажется, ничего сложного, но на самом деле проделана крутая работа. Особенно интересен привод, в конструкции которого разбирается только сам Крэйг. Шасси мотоцикла полностью самодельное. В результате получилась классная и современная реплика Killing.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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