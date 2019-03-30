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Суббота, 30.03.2019
Кладбища автомобилей с разных уголков мира (Фото)
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Кладбища автомобилей с разных уголков мира (Фото)

Немецкий фотограф Dieter Klein путешествует по всему миру в поисках старинных автомобилей, затерявшихся в дремучих лесах. Здесь можно встретить редкие машины, которые, если их восстановить, стоили бы более 100 тысяч долларов, или транспортные средства, используемые союзниками во время Второй мировой войны.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
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