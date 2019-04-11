Классический универсал Chrysler Town & Country 1966

В 1966 году Town & Country вновь стал отдельной линейкой Chrysler, при этом находившейся в ограничениях, накладываемых модельным рядом Newport. Оформление и комплектация универсалов осталась аналогичной моделям Newport — была обновлена решётка радиатора, на крыле установлены поворотники, эмблемы "Town & Country" были прикреплены перед задним бампером.