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Четверг, 11.04.2019
Классический универсал Chrysler Town & Country 1966
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Классический универсал Chrysler Town & Country 1966

В 1966 году Town & Country вновь стал отдельной линейкой Chrysler, при этом находившейся в ограничениях, накладываемых модельным рядом Newport. Оформление и комплектация универсалов осталась аналогичной моделям Newport — была обновлена решётка радиатора, на крыле установлены поворотники, эмблемы "Town & Country" были прикреплены перед задним бампером.
Фото: zefirka.net
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Автомобиль, Авто, Chrysler Town &amp; Country 1966.
21:29 Сегодня Телеграф
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