Коллекция роллс–ройсов великого гуру Ошо (Фото)

Некогда великий индийский духовный лидер и мистик, Ошо Раджниш, владел почти сотней роллс-ройсов, а его преданные фанаты собирались довести количество этих авто до 365 по одному на каждый день года. Духовный лидер основал традицию благословения за рулем, наловчившись вещать прямо из машин. Ошо ехал вдоль толпы своих поклонников, а те забрасывали его цветами.