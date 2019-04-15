Крутые мотоциклы, стоимость которых превышает 50 000 долларов (Фото)

Мотоциклы - очень популярный вид транспорта, особенно среди мужчин. Но эти мотоциклы отличаются от остальных, они представляют собой уникальное сочетание роскоши, мощи и неповторимого стиля. О них мечтают миллионы, но доступны они лишь единицам. Представляем вам 25 самых дорогих мотоциклов в мире.