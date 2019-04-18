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Четверг, 18.04.2019
Lincoln Blackwood: Черный пикап, сконструировано на основе эксперимента (Фото)
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Lincoln Blackwood: Черный пикап, сконструировано на основе эксперимента (Фото)

Начало 21 века компания Lincoln встретила 25-процентным падением продаж и нуждалась в новых перспективных моделях. Стабильно продавая около 35 000 полноразмерных внедорожников Navigator ежегодно, начиная с запуска машины в серию в конце 1990-х, в Lincoln решили попытать счастья в смежных классах.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Lincoln, Навигатор, Пикап, Lincoln Blackwood, Экспериментальный премиум-пикап, Черный пикап.
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