Lincoln Blackwood: Черный пикап, сконструировано на основе эксперимента (Фото) Начало 21 века компания Lincoln встретила 25-процентным падением продаж и нуждалась в новых перспективных моделях. Стабильно продавая около 35 000 полноразмерных внедорожников Navigator ежегодно, начиная с запуска машины в серию в конце 1990-х, в Lincoln решили попытать счастья в смежных классах.