Ателье в Болгарии отреставрировало классический Trabant 1.1 (Фото) Болгарское ателье Vilner построило рестомод главного автомобильного символа ГДР - Trabant 1.1. Маленькому седану практически полностью обновили салон, а также оборудовали его современными фарами с ходовыми огнями и встроенными поворотниками.