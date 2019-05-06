Нью-Йоркский автосалон: новинки 2019 (Фото)

Каждую весну крупнейшие автопроизводители приезжают на Манхэттен для участия в Нью-Йоркском международном автосалоне. В этом году он проходит с 19 по 28 апреля в конференц-центре Jacob Javits. Нью-Йоркский автосалон примечателен тем, что включает в себя лучшее с предыдущих выставок (в Лос-Анджелесе, Детройте и Женеве), есть на нем и новинки.