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Понедельник, 06.05.2019
Нью-Йоркский автосалон: новинки 2019 (Фото)
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Нью-Йоркский автосалон: новинки 2019 (Фото)

Каждую весну крупнейшие автопроизводители приезжают на Манхэттен для участия в Нью-Йоркском международном автосалоне. В этом году он проходит с 19 по 28 апреля в конференц-центре Jacob Javits. Нью-Йоркский автосалон примечателен тем, что включает в себя лучшее с предыдущих выставок (в Лос-Анджелесе, Детройте и Женеве), есть на нем и новинки.
Фото: zefirka.net
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Автомобиль, Авто, Нью-Йоркский автосалон.
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