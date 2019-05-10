Автомобильный футуризм: уникальные авто 70-х, которые так и не вышли в свет (Фото)

Футуризм был очень распространенным жанром в 60-70-х годах. Мода на научную фантастику была реализована не только в литературе и кинематографе, но и в автостроении. Хоть на сегодня было совершено много действительно потрясающих технологических открытий, давайте посмотрим на футуристические и не менее удивительные идеи автопроизводителей той эпохи.