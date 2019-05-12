Внедорожники, которые демонстрируют настоящую мощь и красоту Есть что-то особенно в машинах с повышенной проходимостью, какая-то невероятная притягательная сила и красота. Порой кажется, что любой достаточно хороший внедорожник - это чистое воплощение самой мощи.