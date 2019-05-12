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Воскресенье, 12.05.2019
Внедорожники, которые демонстрируют настоящую мощь и красоту
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Внедорожники, которые демонстрируют настоящую мощь и красоту

Есть что-то особенно в машинах с повышенной проходимостью, какая-то невероятная притягательная сила и красота. Порой кажется, что любой достаточно хороший внедорожник - это чистое воплощение самой мощи.
drive.temaretik.com
Фото: Twitter
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