Богато жить не запретишь: люксовый внедорожник, сконструирован для арабского шейха (Фото) Шейхи из Дубая очень любят выделяться из толпы, особенно, когда речь идет об автомобилях. Шейх Хамад Бин Хамдан аль Нахайян не стал исключением из правил, ведь для него создали вот такой уникальный внедорожник Dhabiyan, оснащенный 10 колесами.