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Среда, 22.05.2019
Богато жить не запретишь: люксовый внедорожник, сконструирован для арабского шейха (Фото)
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Богато жить не запретишь: люксовый внедорожник, сконструирован для арабского шейха (Фото)

Шейхи из Дубая очень любят выделяться из толпы, особенно, когда речь идет об автомобилях. Шейх Хамад Бин Хамдан аль Нахайян не стал исключением из правил, ведь для него создали вот такой уникальный внедорожник Dhabiyan, оснащенный 10 колесами.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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19:35 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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