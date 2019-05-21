Раритет на века: самый старый Porsche в мире уйдет с молотка

В августе 2019 года на аукционе Sotheby’s во время автомобильной недели в Монтерей, штат Калифорния, будет выставлен самый старый сохранившийся Porsche в мире. Автомобиль Porsche Type 64 был создан в 1939 году для гонки Берлин-Рим, но она так и не состоялась (началась Вторая мировая война). По предварительным оценкам, Porsche Type 64 уйдет с молотка за 20 млн долларов.