Автомобиль компании Renault может похвастаться новым дизельным мотором

Французская компания обновила линейку двигателей Renault Megane.

Модель Renault Megane во всех комплектациях теперь доступна с новым силовым агрегатом - 1,7-литровым двигателем, производительность которого составляет 148 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента.

Пару мотору составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением.

С нуля до сотни с новым силовым агрегатом Renault Megane способен разгоняться за 9,3 или 9,5 секунды в зависимости от типа кузова. Как заявляет представитель марки, расход топлива составит 5,3 литра по городу, 4,3 литра по трассе и 4,6 литра в смешанном цикле.