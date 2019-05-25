BMW поздравили директора Mercedes с выходом на пенсию (Видео)

Совсем недавно Дитер Цетше - глава концерна Дэймлер - вышел на пенсию, в связи с чем его поздравили конкуренты из BMW. Они подготовили небольшой ролик, в котором якобы Дитер Центше прощается с коллективом и водитель увозит его домой на корпоративном Мерседесе S-класса. Оставшись один, Дитер заходит в свой гараж и через мгновение выезжает оттуда на новеньком BMW i8 Роадстер. Вот это так выглядит здоровая и достойная конкуренция. Смотрим!