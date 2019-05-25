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Суббота, 25.05.2019

BMW поздравили директора Mercedes с выходом на пенсию (Видео)

Совсем недавно Дитер Цетше - глава концерна Дэймлер - вышел на пенсию, в связи с чем его поздравили конкуренты из BMW. Они подготовили небольшой ролик, в котором якобы Дитер Центше прощается с коллективом и водитель увозит его домой на корпоративном Мерседесе S-класса. Оставшись один, Дитер заходит в свой гараж и через мгновение выезжает оттуда на новеньком BMW i8 Роадстер. Вот это так выглядит здоровая и достойная конкуренция. Смотрим!
bugaga.ru
Фото: Twitter
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BMW, Mercedes, Mercedes-Benz, Дитер Цетше, Daimler AG, Dieter Zetsche, BMW i8 Родстер.
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