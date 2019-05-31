Характеристики иного пикапа из Honda Civic Type R (Фото) При скромных размерах и умеренной внешней агрессии такие автомобили дарят эмоции иного спорткара. При этом никто не мешает тюнинговать такие модели, добавляя им уникальные декоративные элементы или улучшая динамические характеристики. А можно и тип кузова поменять.