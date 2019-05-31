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Пятница, 31.05.2019
Характеристики иного пикапа из Honda Civic Type R (Фото)
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Характеристики иного пикапа из Honda Civic Type R (Фото)

При скромных размерах и умеренной внешней агрессии такие автомобили дарят эмоции иного спорткара. При этом никто не мешает тюнинговать такие модели, добавляя им уникальные декоративные элементы или улучшая динамические характеристики. А можно и тип кузова поменять.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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США, Европа, Модель, Новая модель, Honda Civic Type R, Динамические характеристики, Внешняя агрессия.
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