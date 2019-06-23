Не благодарите: крутые "летние" лайфхаки для водителей Вместе с летом приходит не только солнце, но и дополнительные проблемы для каждого хозяйства. Касается это и автомобилистов, которые в жаркий сезон также сталкиваются с дополнительными, свойственным преимущественно для летней поры проблемами. Для того, чтобы эффективно решать любые возникшие беды, следует регулярно пополнять арсенал практических знаний.