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Lamborghini Bravo 1974: концепт-кар, который не удостоился серийного производства
Lamborghini Bravo - дизайн знаменитого ателье Bertone, который невозможно купить. Почему? Потому что в 1974 году было изготовлено всего два таких автомобиля. Это был не просто концепт-кар, разработанный для Lamborghini Марчелло Гандини (Marcello Gandini) из Bertone, но и полнофункциональным экспериментальный образец.
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