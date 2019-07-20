Японские машины повышенной проходимости: топ необычных вседорожников

Когда японские автомобильные компании в конце 1980-х вдруг перестали копировать американские и европейские машины, мир внезапно получил целую россыпь необычных, стильных и порой откровенно эпатажных автомобилей. А японские машины повышенной проходимости – это вообще отдельная история, которой мы и посвятили эту подборку.