ТОП-10 лучших семейных хетчбэков 2019 года Сегмент семейных хэтчбеков – хоть и не самый быстрорастущий на рынке, зато один из самых важных и горячо оспариваемых. Уже прижившиеся модели укрепляют свои позиции, а новички – осваивают новые горизонты.