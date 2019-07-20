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Суббота, 20.07.2019
ТОП-10 лучших семейных хетчбэков 2019 года
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ТОП-10 лучших семейных хетчбэков 2019 года

Сегмент семейных хэтчбеков – хоть и не самый быстрорастущий на рынке, зато один из самых важных и горячо оспариваемых. Уже прижившиеся модели укрепляют свои позиции, а новички – осваивают новые горизонты.
autonews.ua
Фото: pixabay.com
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