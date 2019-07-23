Самые необычные и странные авто, которые видел мир (Фото) С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие. Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения. Представляем вам 12 самых странных из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей.