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Вторник, 23.07.2019
Самые необычные и странные авто, которые видел мир (Фото)
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Самые необычные и странные авто, которые видел мир (Фото)

С момента выпуска первой серийной машины автомобильный мир эволюционировал, пожалуй, каждое десятилетие. Модели определенной эпохи так или иначе похожи друг на друга: внешне, техническими характеристиками, наличием или отсутствием определенных опций. Из этого правила, впрочем, есть исключения. Представляем вам 12 самых странных из всех когда-либо выпускавшихся автомобилей.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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