ТОП 7 внедорожников советской эпохи

В советское время было создано огромное количество автомобилей. В их числе появилось не мало отличных внедорожников всех сортов. Безусловно, автопром всегда не был сильной стороной отечественной промышленности. Тем не менее, делать простые, надежные и чрезвычайно добротные внедорожники умели всегда.