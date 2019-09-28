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Porsche представила два экземпляра купе 959 (Фото)

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Porsche представила два экземпляра купе 959 (Фото)
08:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Машина была построена в так называемую "золотую эпоху" спортивных автомобилей.

Немецкое купе 959 является одной из наших самых любимых моделей компании Porsche.

Купе 959, которое было оснащено мотором с двойным турбонаддувом, было одним из самых мощных серийных автомобилей конца 1980-х годов, а также стало самым быстрым серийным автомобилем в мире с максимальной скоростью 317 км/ч. Это просто феноменально для 1986 года!

Хотя было несколько специальных изданий модели 959, в том числе ограниченное тиражом исполнение 959S с более мощным 508-сильным двигателем и версия купе для участия в раллийных гонках Париж-Дакар, ни один из них не был достаточно особенным для некоторых клиентов.

Еще в конце 1980-х, Porsche усердно работал над созданием своего специального подразделения, которое создавало модели в соответствии с запросами клиентов – такая компания получила обозначение Porsche Exclusive Manufaktur.

В то время, один арабский шейх воспользовался услугами этих ребят и заказал не менее семи уникальных версий модели 959 для своей коллекции.

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Porsche опубликовал два экземпляра модели из этой серии на своей официальной странице в Facebook. Надо сказать, что эти автомобили отличаются от всего, что мы видели до сих пор.

Первым в серии является красный автомобиль с красным интерьером и несколькими уникальными "штрихами" в салоне, включая надпись Porsche на кожаном рулевом колесе, специальное "украшение" на рычаге переключения передач и деревянные украшения на приборной панели.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Париж — Дакар, Porsche Exclusive Manufaktur.
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