На "теплые кредиты" выделят 400 млн гривень

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 400 млн грн для предоставления "теплых кредитов" населению для тепломодернизации их домов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы сегодня примем решение о выделении 400 млн грн на обеспечение "теплыми кредитам". Качественная программа, хорошо работает. То есть, мы помогаем реально людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными", - сказал премьер. За два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов".