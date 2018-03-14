Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НБУ заменил банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты: сколько сэкономит Украина НБУ заменил банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты: сколько сэкономит Украина
Новости: Украина и Катар могут взаимно отменить визы Украина и Катар могут взаимно отменить визы
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 14 марта Лига чемпионов: расписание матчей 14 марта
Новости: Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
X

На "теплые кредиты" выделят 400 млн гривень

Теплый кредит
11:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По мнению Владимира Гройсмана программа реально помогает людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными.

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 400 млн грн для предоставления "теплых кредитов" населению для тепломодернизации их домов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

"Мы сегодня примем решение о выделении 400 млн грн на обеспечение "теплыми кредитам". Качественная программа, хорошо работает. То есть, мы помогаем реально людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными", - сказал премьер. За два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабинет Министров, теплые кредиты, Украина, Энергоэффективность.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Рада поддержала изменения в судостроительной отрасли Зона свободной торговли с США: Климкин рассказал о инициативе Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области

Последние новости

Боевики на Донбассе массово увольняются со службы Весенний маникюр 2018: свежие идеи ногтевого дизайна (Фото) Полицейского осудили за избиение задержанного
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
03 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
04 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
05 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости сегодня
12:53 Фермеры перекроют дороги в ряде областей
12:46 "Барселона" - "Челси": где и когда смотреть матч
12:39 Граждан Венгрии просят не посещать Закарпатье 15-18 марта
12:28 Google заблокирует рекламу криптовалют
12:24 Эстетический восторг: невероятные кадры макросъемки (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Меркель переизбрали на должность канцлера Меркель переизбрали на должность канцлера
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи Google выпустил новый дудл в честь Дня числа Пи
Новости: Стивен Хокинг предупреждал о наступлении "самого страшного времени для планеты" Стивен Хокинг предупреждал о наступлении "самого страшного времени для планеты"
Добавить комментарий
0