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На "теплые кредиты" выделят 400 млн гривень
Новости Бизнеса: По мнению Владимира Гройсмана программа реально помогает людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными.
Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 400 млн грн для предоставления "теплых кредитов" населению для тепломодернизации их домов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
"Мы сегодня примем решение о выделении 400 млн грн на обеспечение "теплыми кредитам". Качественная программа, хорошо работает. То есть, мы помогаем реально людям менять свое оборудование и быть более энергоэффективными", - сказал премьер. За два месяца принято на 23% больше программ удешевления "теплых кредитов".
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