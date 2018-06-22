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Дорога в село Бандеры будет отремонтирована уже в этом году
Новости Бизнеса: Ремонт дороги к селу Бандеры финансируется из бюджета Ивано-Франковской области.
Дорога к родному селу Степана Бандеры будет полностью отремонтирована до конца года.
Об этом журналистам заявил министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент.
"Я там последнюю латку поставил позавчера. В этом году обязательно сделаем", - сказал он, добавив что ремонт дороги финансируется из областного бюджета.
Отметим, речь идет о дороге в село Старый Угрынив Ивано-Франковской области.
Telegraf.com.ua