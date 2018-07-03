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Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 июля 2018 года

Продукты
15:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постоянно меняется, чтобы правильно рассчитать свои расходы необходимо быть в курсе всех изменений в ценовой политике на рынке. Из этой статьи вы узнаете, как изменились цены на основные продукты питания в Украине по сравнению с прошлой неделей (с 26 июня по 3 июля). 

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия незначительно выросли:

Средняя цена на батон была - 12.10 грн. На этой неделе цена - 12.50 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 12.75 грн. На этой неделе цена 13.26 грн.

Цена на белый хлеб была 11.60 грн. На этой неделе цена - 12.00 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 8.00 грн. Цена на этой неделе - 8. 50 грн.

Кисломолочная продукция:

 

Цены на кисломолочные продукты поднялись:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 23.87 грн. На этой неделе молоко можно купить за 24.87  грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 28.05 грн. На этой неделе цена - 29.00 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 27.45 грн. Цена на этой неделе 28.15 грн.

Цена за килограмм творога была 67.23 грн. На этой неделе цена - 68.55 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе почти не изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 125.48 грн. Цена на этой неделе - 125.50 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 116.23 грн. Новая цена - 116.05 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 111.00 грн. На этой неделе цена - 111.00 грн.

Крупы:

 

Цены на крупы немного выросли:

Цена за 1 килограмм гречки была - 20.56 грн. Новая цена - 20.75 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 25.48 грн. На этой неделе цена - 25.53 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 9.55 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 9.49 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 14.35 грн. Новая цена - 14.25 грн.

Бакалея:

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Стоимость бакалейных товаров пошла на спад:

Цена на яйца (10 шт.) была - 25.00 грн. Цена на этой неделе - 24.50 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 27.55 грн. На этой неделе цена - 27.15 грн.

За соль (1 кг) требовали - 10.10  грн. На этой неделе - 10.00 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 18.45 грн. На этой неделе цена - 18.31 грн.

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