Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4472574-ukraina-narastila-dobyichu-energoresursov.html
Украина нарастила добычу энергоресурсов
Новости Бизнеса: В сентябре Украина увеличила добычу угля и природного газа.
По данным Минэнергоугля, добыча газа за 8 суток сентября 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 5,2 млн куб. м или на 1,1%, передает УНН.
Добыча угля за 9 суток сентября соответственно к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 16% и составляет 737,1 тыс. тонн.
Напомним, за 10 дней сентября уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 3,4%.
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