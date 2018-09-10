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Украина нарастила добычу энергоресурсов

ГТС
20:52 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: В сентябре Украина увеличила добычу угля и природного газа.

По данным Минэнергоугля, добыча газа за 8 суток сентября 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 5,2 млн куб. м или на 1,1%, передает УНН.

Добыча угля за 9 суток сентября соответственно к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 16% и составляет 737,1 тыс. тонн.

Напомним, за 10 дней сентября уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 3,4%.

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Новости Бизнеса, Добыча природного газа, Добыча угля, Минэнергоугля, Энергоресурсы.
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