Украина нарастила добычу энергоресурсов

По данным Минэнергоугля, добыча газа за 8 суток сентября 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 5,2 млн куб. м или на 1,1%, передает УНН.

Добыча угля за 9 суток сентября соответственно к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 16% и составляет 737,1 тыс. тонн.

Напомним, за 10 дней сентября уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 3,4%.