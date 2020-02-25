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Китайский коронавирус: Как страшная эпидемия может "спасти" Украину

Китайский коронавирус: Как страшная эпидемия может "спасти" Украину
11:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов говорит, что благодаря коронавирусу украинские предприятия могут занять новые ниши.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что торможение экономики Китая, в частности, собственного производства и экспорта товаров, из-за коронавируса дает шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По словам министра, правительство Украины внимательно отслеживает изменения в экономике, но пока не видит негативных последствий.

"Мы еще не видим никаких негативных сигналов. Есть плюсы и минусы. У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров - там есть масло, пищевые товары - не будут затронуты", - сказал он.

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По словам Милованова, есть также вторичные эффекты. Например, то, что Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла.

Министр отметил, что касательно импорта товаров из Китая, то сокращение поставок также дает возможность украинскому бизнесу занять новые ниши.

"Мы немного импортируем потребительских товаров из Китая, и здесь есть определенное торможение. С одной стороны, то, что мы не импортируем у них товары - это, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться», - сказал Милованов.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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По информации украинского Министерства здравоохранения, к 23 февраля инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, но в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.

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Китай, Экономика, Коронавирус, Украинские предприятия, Тимофей Милованов.
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