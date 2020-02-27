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Последствия коронавируса: В Украине цены на кукурузу идут на спад

Последствия коронавируса: В Украине цены на кукурузу идут на спад
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине цены на отечественную кукурузы идут на спад из-за коронавируса.

Экспортные цены на украинскую кукурузу продолжают снижаться с начала февраля, в частности, в связи с распространением коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные компании Refinitiv Agriculture сообщает УкрАгроКонсалт.

"Экспортные котировки украинской кукурузы продолжили снижение, начатое в начале февраля. Трейдеры отмечают слабый интерес покупателей, в том числе со стороны Китая. Распространения коронавируса усилило опасения относительно снижения спроса, что может спровоцировать дальнейшее ослабление цен", - говорится в сообщении. 

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Эксперты отмечают, что вследствие падения цен на кукурузу на условиях FOB трейдеры снижают закупочные цены в портах на условиях СРТ-порт. В результате поставки кукурузы сокращаются. Относительно высокую цену готовы платить только за большие партии или быструю поставку всего несколько компаний на рынке.

В то же время, обращают внимание аналитики, трейдеры ожидают роста предложения кукурузы на экспорт в течение ближайших месяцев.

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Все по теме:

Украина, Цены, Продукты, Кукуруза, Коронавирус, УкрАгроКонсалт.
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