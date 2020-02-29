Кабмин готовит план противодействия влиянию коронавируса на экономику

Новости Бизнеса:Кабинет министров готовит план противодействия возможного влияния на экономику китайского коронавируса COVID-19 по трем разным сценариям.

В Украине через две недели будет готов план противодействия возможного влияния коронавируса на экономику при трех разных сценариях, в зависимости от уровня сложности такого влияния.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"У нас сегодня, вчера... постоянно идут совещания, где мы проверяем способность различных отраслей отреагировать на три сценария и готовимся к тому, чтобы у нас был конкретный план действий на все сценарии. Например, сегодня было совещание при участии НБУ, Минфина и нашего министерства, где мы обсудили опыт других стран и готовили свои планы. Думаю, за две недели у нас конкретный план будет", - сказал Милованов.

Он добавил, что базовый сценарий — тот, который происходит в украинской экономике в настоящее время, когда нет каких-то значительных трудностей от распространения коронавируса в других странах.

"Мы рассматриваем три сценария — базовый, сценарий второго уровня, когда есть определенные сложности и сценарий того, что происходит сейчас в Китае... Для последнего сценария мы изучаем опыт других стране и как это влияет на экономику... изучаем опыт Китая, Италии, что делает Польша, США", - сказал Милованов, отметив, что третий сценарий в Украине очень маловероятен.

Чиновник также подчеркнул, что в случае вспышки коронавируса в Украине, правительство будет готово ввести карантин.

Министр также предположил, что в случае, когда металл не будет производиться в Китае, это даст возможность "нам и миру в целом производить больше металла".

Милованов отметил, что удельный вес украинского экспорта в Китай — это 7% от всего нашего экспорта: "то есть это примерно 2,8-3% от ВВП. Общий объем максимальных потерь небольшой. При этом 1% нашего ВВП — это руда в Китай".

При этом, по его словам, удельный вес импорта из Китая - 15% и это примерно 0,5 - до 1% от всего ВВП. Министр напомнил, что Украина может импортировать необходимые товары из других азиатских стран, возможно из Европы, но тогда эти товары будут немного дороже.

Как сообщалось, 20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их автобусами перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

В общем на обсервации 94 лица, в том числе с экипажем и лицами сопровождения. Вместе с ними в медцентре в изоляции находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По состоянию на 28 февраля в мире зарегистрировано 83 399 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2858 летальных. Выздоровели уже 36 659 человек. В Украине до сих пор не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.