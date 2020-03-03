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Коронавирус вредит деятельности магазинов электроники

Коронавирус вредит деятельности магазинов электроники
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов.

Нарушения в цепях поставок электронных товаров из Китая в связи со вспышкой коронавируса становятся причиной задержки поступления компьютеров и смартфонов в магазины, при этом эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев, пишет газета Financial Times.

По данным издания, ряд розничных продавцов электроники узнают от производителей, что доставка ПК и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения нового вируса.

Отраслевые эксперты отмечают, что только те бренды, которые имеют возможность платить авансом и тесно сотрудничать с поставщиками компонентов, такие как Apple или Samsung, смогут обеспечить достаточную производственную мощность в условиях текущих проблем с поставками.

"Одного партнера по сбыту в Австралии основные производители уведомили, что поставки могут занимать до 14 недель вместо обычных четырех недель", - сказал FT аналитик исследовательской фирмы Canalys Шарон Хиу, занимающийся вопросами продаж и каналов распределения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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"Некоторым компаниям, осуществляющим сбытовую деятельность для производителей, велено ждать около 10 недель. Другим не удается узнать даже примерное время прибытия товаров", - добавил он.

Сукету Ганди, партнер международной консалтинговой компании A. T. Kearney, говорит, что смартфоны, наушники и компьютеры особенно уязвимы к сбоям в функционировании цепей поставок - отчасти из-за того, что ритейлеры стараются не держать большого количества этих товаров на складах в связи с постоянным обновлением моделей.

По словам Хиу, срок поставки компьютеров Dell в Австралию увеличился с трех-пяти недель до 10 недель, в некоторых магазинах иссякли запасы портативных и настольных компьютеров семейства HP Elite.

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Ассоциация IPC, объединяющая предприятия электронной промышленности по всему миру, на прошлой неделе сообщила, что поставщики посоветовали членам организации готовиться к задержкам поставок в среднем на три недели.

Apple предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Компания также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины Apple и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

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Dell пока не стала закладывать возможное влияние коронавируса в свой годовой прогноз, но сообщила, что ситуация, как ожидается, отразится на ее продажах в Китае в текущем квартале.

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Смартфоны, ПК, Коронавирус.
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