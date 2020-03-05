МВФ выделит 50 миллионов доллар на борьбу с коронавирусом

Новости Бизнеса:В МВФ называют проблему коронавируса глобальной, которая требует глобальной реакции.

Международный валютный фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении МВФ по итогам совместной пресс-конференции директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Отмечается, что 10 млрд долл. из этой суммы будут доступны с нулевой процентной ставкой для самых бедных стран-участниц посредством механизма быстрого кредитования.

В МВФ подчеркнули, что болезнь быстро распространяется, и уже более трети стран-участниц вовлечены в эпидемию, потому это уже не региональная, а глобальная проблема, требующая глобальной реакции.

По оценкам Фонда, около трети экономических потерь в результате эпидемии составят прямые расходы из-за гибели людей, закрытия рабочих мест и карантина. Также будут косвенные потери, отражающие снижение доверия потребителей и ограничения на финансовых рынках.

Также в МВФ отметили, что финансовые системы более устойчивы, чем до глобального финансового кризиса, но еще предстоит справиться с неопределенностью.

По оценкам Фонда, при любом сценарии мировой рост в 2020 году будет ниже, чем в прошлом году, но степень этого отставания пока предсказать трудно, так как это будет зависеть от масштабов эпидемии, а также своевременности и эффективность преодоления ее последствий.

Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

По информации Министерства здравоохранения Украины, на утро 5 марта в мире зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19, из которых 3285 - летальные.

В Украине пока зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом - 3 марта в Черновцах диагноз подтвержден у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится на обсервации.