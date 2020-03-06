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Счет идет на триллионы: "коронавирусная паника" нанесла серьезный ущерб мировой экономике

Счет идет на триллионы: "коронавирусная паника" нанесла серьезный ущерб мировой экономике
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Мировая экономика потеряла $9 триллионов из-за коронавируса.

В течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов США.

Об этом сообщает CNN.

"Примерно 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении со ссылкой на Bank of America.

Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но также Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2% ..

Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6% на новостях о распространении вируса в странах Европы.

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По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировые авиаперевозчики потеряют 113 млрд долларов на продажах билетов, если коронавирус продолжит распространяться.

Как сообщалось ранее, в течение последнего недели февраля вследствие вспышки коронавируса в мире стоимость акций компаний на фондовых рынках упала на пять триллионов долларов США.

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По состоянию на 6 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 055. Умерли 3398 человек, 55 672 уже выздоровели после Covid-19.

В Украине первый случай заболевания коронавирусом обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии.

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Эпидемия, Фондовые рынки, Коронавирус.
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