СМИ: Мировая экономика может сильно пострадать от COVID-19

Новости Бизнеса:Аналитики Bloomberg подсчитали возможные убытки для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики прогнозируют, что убытки мировой экономики из-за эпидемии коронавирус в худшем из случаев могут составить $2,7 триллиона.

Такие данные приведены в прогнозе экспертов агентства Bloomberg, обнародованном в субботу, 7 марта, сообщает DW.

Авторы исследования описали 4 возможных сценария влияния заболевания на экономику. Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты.

Но если власти КНР не сможет справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в Южной Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь на 2,3 процента. До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1 процента.

Третий сценарий предусматривает масштабное распространение заболевания во всех государствах, где в начале марта сообщили о случаях заражения. В этом случае десятку крупнейших экономик мира ожидает замедление, поскольку они будут бороться с распространением инфекции, считают исследователи. По их оценке, рост мирового ВВП составит 1,2 процента, Евросоюз и Япония столкнутся с рецессией, а в США в год выборов президента может вырасти уровень безработицы.

Последний вариант касается глобальной пандемии COVID-19. Мировая экономика из-за отсутствия роста недосчитается $2,7 трлн, ВВП Китая вырастет лишь на 3,5 процента, тем самым продемонстрировав худший показатель с 1980 года. США в этом сценарии также грозит рецессия, что может повлиять на результат выборов главы государства.