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Коронавирусные последствия: Спрос на нефть может упасть впервые за 11 лет

Коронавирусные последствия: Спрос на нефть может упасть впервые за 11 лет
15:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В МЭА готовятся к снижению спроса на нефть впервые за 11 лет из-за вспышки коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Падение спроса случится впервые с 2009 года. МЭА связывает это с эпидемией коронавируса COVID-19.

В первом квартале спрос на нефть упал на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, пишет kommersant. Это включает в себя предполагаемое ежегодное снижение на 4,2 млн. баррелей в сутки в феврале, из которых 3,6 млн. баррелей в сутки приходятся на Китай. Ближайшие перспективы рынка нефти в конечном итоге будут зависеть от того, насколько быстро правительства предпримут меры по сдерживанию вспышки коронавируса, отмечает МЭА.

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Сегодня при открытии торгов цена нефти Brent обрушилась почти на 30%. На фоне обрушения нефти курс российского рубля на международном валютном рынке Forex составил 75 за доллар и 85 за евро. 

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Нефть, Финансы, МЭА, Спрос, Коронавирус.
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