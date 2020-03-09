МВФ о вреде коронавируса: Кризис скажется на мировой экономике

Новости Бизнеса:В МВФ дали неутешительные прогнозы касательно влияния коронавируса на мировую экономику.

Распространение коронавируса скажется на мировой экономике и окажет негативное влияние на спрос и предложение.

Об этом говорится в опубликованной в понедельник на сайте Международного валютного фонда (МВФ) статьи его главного экономиста Гиты Гопинат.

"Кризис в области здравоохранения будет иметь значительные экономические последствия, найдет отражение в связанных со спросом и предложением потрясениях, которые отличаются от прошлых кризисов", - отметила Гопинат.

По ее мнению, во время эпидемии необходима целенаправленная политика для поддержки экономики, которая хранила бы незыблемую сеть экономических и финансовых отношений между работниками и предприятиями, кредиторами и заемщиками, а также поставщиками и конечными пользователями, чтобы можно было восстановить активность.

В статье также отмечается, что правительства стран не должны "допустить, чтобы временный кризис нанес непоправимый вред людям и предприятиям в результате потери рабочих мест и банкротств".

"Гуманитарные последствия вспышки COVID-19 растут тревожными темпами, и болезнь распространяется во все большем количестве стран", - констатирует главный экономист фонда.

Первоочередной задачей она называет "сохранение людей невредимыми и здоровыми".

"Страны могут помочь, потратив больше денег на укрепление своих систем здравоохранения, а именно на средства индивидуальной защиты, скрининг, диагностические тесты и дополнительные больничные койки", - советует Гопинат.

Она приветствовала решение правительств ряда стран ввести ограничения на поездки, временно закрыть школы, а также установить карантин.