Зеленский: НБУ разработает "антикоронавирусную" кредитную программу

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский анонсировал разработку "антикоронавирусной" кредитной программы.

Национальный банк согласился разработать программу мероприятий по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины в условиях карантинных мероприятий в целях противодействия коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам относительно коронавируса в пятницу вечером.

"Национальный банк Украины согласился поддержать мою инициативу и разработать программу мероприятий по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины", - сказал Президент.

Напоминаем, в настоящее время в Украине есть три подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Covid-19 обнаружили у двух мужчин из Черновцов и 71-летней женщины с Житомирщины, которая сегодня умерла.

В Украине введен карантин и ограничительные мероприятия до 3 апреля 2020 года, а также через 48 часов будет закрыта на две недели граница для иностранцев.