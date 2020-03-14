НБУ о коронавирусе: В конце будем иметь немного другую мировую экономику

Новости Бизнеса:В НБУ прогнозируют, что коронавирус изменит мировую экономику.

Пандемия коронавируса изменит структуру мировой экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Нацбанка Олега Чурия.

Отмечается, что пока прогнозировать последствия довольно сложно, поскольку ситуация динамично развивается.

"Экономика такая вещь, что она будет приспосабливаться. Мы, наверное, в конце будем иметь немного другую экономику мировую. Она, наверное, будет более диджитализирована, часть сотрудников будет работать из дома, дистанционно", - сказал он.

Кроме того, Чурий считает, что определенные отрасли экономики могут выиграть в результате.

"Например, если говорить об интернет-компаниях", - сказал он и добавил, что это также касается телевизионных продуктов.

Как сообщалось ранее, Нацбанк будет выдерживать поступающую в центральное хранилище наличность от украинских банков на двухнедельном "карантине".