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МВФ согласился помочь странам-членам преодолеть коронавирус

МВФ согласился помочь странам-членам преодолеть коронавирус
15:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Болгарский экономист заявила о готовности МВФ помочь странам-членам в борьбе с коронавирусом.

Международный валютный фонд мобилизует $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - говорится в сообщении.

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Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни", - отмечается в документе.

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"Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним метода, одним регионом или одной страной", - заявила Георгиева.

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Все по теме:

МВФ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Кристалина Георгиева, Covid-19.
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