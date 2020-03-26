Несмотря на COVID-19: Гослес нарастил экспорт древесины на четверть

Предприятия, которые принадлежат к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов в феврале 2020 года увеличили экспорт обработанной древесины на 25% по сравнению с декабрем 2019 года, до 68 тыс. кубометров.
Об этом написал председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий в Facebook.
"Статистика по предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, такая: если в декабре 2019 экспортировано 54,4 тыс. кубометров изделий из древесины, то в феврале 2020 – более 68 тыс. кубометров. Рост экспорта за первые два месяца этого года составило +25%", - написал Заблоцкий.
По его словам, украинские производители продавали на экспорт различные виды пиломатериалов, щепу, дрова колотые, заготовки для европоддонов, заготовки пиленные и тому подобное.
Как сообщалось ранее, всего в январе-феврале 2020 года было реализовано 1,14 млн кубометров древесины, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
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