Несмотря на COVID-19: Гослес нарастил экспорт древесины на четверть

Новости Бизнеса:Не смотря на распространение коронавируса в Украине предприятия Гослеса заметно увеличили экспорт.

Предприятия, которые принадлежат к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов в феврале 2020 года увеличили экспорт обработанной древесины на 25% по сравнению с декабрем 2019 года, до 68 тыс. кубометров.

Об этом написал председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий в Facebook.

"Статистика по предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Гослесагентства, такая: если в декабре 2019 экспортировано 54,4 тыс. кубометров изделий из древесины, то в феврале 2020 – более 68 тыс. кубометров. Рост экспорта за первые два месяца этого года составило +25%", - написал Заблоцкий.

По его словам, украинские производители продавали на экспорт различные виды пиломатериалов, щепу, дрова колотые, заготовки для европоддонов, заготовки пиленные и тому подобное.

Как сообщалось ранее, всего в январе-феврале 2020 года было реализовано 1,14 млн кубометров древесины, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним: