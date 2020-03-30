COVID-19: Шмыгаль рассказал, что будет с бюджетом Украины

Новости Бизнеса:Глава украинского правительства рассказал, какими будут главные изменения в бюджет-2020.

Бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, по яки сегодня планируют голосовать в Раде, предусматривает 97,1 млрд грн на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил на согласительном совете Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Бюджет, который мы сформировали, это бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии и непростой ситуации в мировой экономике. У нас есть несколько принципиальных позиций", — подчеркнул Шмыгаль.

В следствии, он назвал принципиальные позиции:

ни одна гривня не будет удалена с бюджета армии и военных

предел зарплат всем чиновникам будет ограничиваться 10 минимальными зарплатами

на 700 млн грн сократить расходы на командировки чиновников

"Цель принятия этих непопулярных изменений — увеличение финансирования всех тех, кто на передовой в борьбе с коронавирусом... Общая сумма средств по борьбе с коронавируса составит 97,1 млрд грн", — добавил Шмыгаль.

По его словам, субвенции регионам оставят на дороги, медицину и образование.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.