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Южная Корея выделила Украине $700 тыс долларов на борьбу с коронавирусом

Южная Корея выделила Украине $700 тыс долларов на борьбу с коронавирусом
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

Правительство Республики Корея выделило $700 тыс на поддержку Украины в борьбе с пандемией Covid-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Помощь поступит по двум направлениям. $300 тыс будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. $400 тыс Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине ", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что решению предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Кореи Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

Глава МИД Украины выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую важную помощь для Украины. По словам Кулебы, эти средства значительно усилят обороноспособность Украины в противостоянии коронавирусу.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Южная Корея, МИД, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19.
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