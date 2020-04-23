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Четверг, 23.04.2020
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Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины

Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
14:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения, однако улучшил ожидания роста в 2021 году с 4% до 4,3%.

"Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны", – отметил НБУ в релизе в четверг.

По оценкам регулятора, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года.

"Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса, а также меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", – говорится в сообщении.

Согласно ему, прогноз роста на 2022 год сохранен на уровне 4%.

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НБУ уточняет, что его новый прогноз номинального ВВП на этот год составляет 3,97 трлн грн (было 4,29 трлн грн), на следующий – 4,36 трлн грн (4,68 трлн грн) при инфляции (на конец периода) соответственно 6% (4,8%) и 5% (5%).

Как сообщалось, Кабмин прогнозирует снижение ВВП Украины в этом году на 4,8%, тогда как Международный валютный фонд – на 7,7% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,6% в 2021 году.

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НБУ, ВВП, Экономика Украины, Пандемия коронавируса.
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