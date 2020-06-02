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Борьба с COVID-19: Украина потратила уже 2,6 млрд из бюджета

Борьба с COVID-19: Украина потратила уже 2,6 млрд из бюджета
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине на предотвращение распространения коронавируса из государственного бюджета потрачено более 2,6 млрд грн.

На предотвращение распространения коронавируса из государственного бюджета потрачено более 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"Министерство финансов продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19. По данным Госказначейства, в 28 мая 2020 году включительно, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1965 млн грн из местных бюджетов", - говорится в сообщении.

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Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по закупкам для предотвращения распространения коронавирусной болезни более чем на 3,4 млрд грн (934 млн - из государственного бюджета, 2484 млн грн - из местных бюджетов).

Как сообщалось, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

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Украина, Бюджет, Коронавирус.
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