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Борьба с эпидемией коронавируса: в Минфине отчитались о расходах

Борьба с эпидемией коронавируса: в Минфине отчитались о расходах
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В Украине на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 уже потрачено более 3,2 миллиарда гривень бюджетных средств.

На предотвращение распространения COVID-19 уже потрачено более 3,2 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Министерство финансов, которое проводит постоянный мониторинг бюджетных расходов на борьбу с коронавирусом.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня 2020 года за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 миллиарда гривень: 911 миллионов гривень из госбюджета и 2,336 миллиарда гривень из местных бюджетов", - сказано в сообщении.

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В Минфине отметили, что за июнь на предотвращение и противодействие коронавирусу потрачено 624 миллионов гривень.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривень.

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Все по теме:

Украина, Минфин, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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