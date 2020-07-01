Деньги из Фонда борьбы с COVID-19 на строительство автодорог: Кабмин утвердил выделение 35 млрд

Из этих средств 33 млрд грн выделено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, еще 2 млрд грн - на эксплуатацию, мелкий, текущий ремонт и содержание.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
"В целом это дополнительные 1459 км дорог общего пользования в текущем году", - отметил в ходе рассмотрения решения министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн. Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.