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УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса

УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса
18:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "УЗ" прекращает продажу билетов из отдельных ЖД станций. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

С 14 сентября закрывают продажу билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда: 

  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • № 122/121 Николаев - Ровно;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов -Херсон;
  • № 779/780 Сумы - Киев, Винница;
  • № 786/785 Киев - Шостка;
  • № 774/773 Киев - Шостка;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
  • № 601/602 Львов - Тячев;
  • № 117/118 Киев - Черновцы.

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"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться".

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Украина, Мининфраструктуры, УЗ.

Автор:

Телеграф
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