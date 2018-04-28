https://telegraf.com.ua/files/2018/04/000MainB13-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4034325-ustanovlena-tsena-na-bankovskie-metallyi-na-28-aprelya.html
Установлена цена на банковские металлы на 28 апреля
Новости Бизнеса: По сравнению с 27 апреля, стоимость всех банковских металлов не изменилась.
Национальный банк Украины на 28 апреля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает Курс Денег.
В аэропорту Запорожья обнаружили 45 кг серебра
Национальный банк Украины по состоянию на 28 апреля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1114.778764;
Серебро - 13.969530;
Платина - 772.477003;
Палладий - 816.329395.
Telegraf.com.ua