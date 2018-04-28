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Установлена цена на банковские металлы на 28 апреля

Серебро
06:36 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 27 апреля, стоимость всех банковских металлов не изменилась.

Национальный банк Украины на 28 апреля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает Курс Денег.

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Национальный банк Украины по состоянию на 28 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1114.778764;

Серебро - 13.969530;

Платина - 772.477003;

Палладий - 816.329395.

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Новости Бизнеса, Банковские металы, Золото, Палладий, Платина, Серебро.
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