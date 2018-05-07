https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainJ5-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4048979-ustanovlena-tsena-na-bankovskie-metallyi-7-maya.html
Установлена цена на банковские металлы 7 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 6 мая, стоимость всех металлов не изменилась.
Национальный банк Украины на 7 мая 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает Курс Денег.
Стоимость акций Apple обновила исторический максимум
Национальный банк Украины по состоянию на 7 мая установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1107.372390;
Серебро - 13.925130;
Платина - 762.859365;
Палладий - 821.215568.
Telegraf.com.ua