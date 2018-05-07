https://telegraf.com.ua/files/2018/05/000MainJ6-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4048981-ustanovlen-ofitsialnyiy-kurs-grivnyi-na-utro-7-maya.html
Установлен официальный курс гривны на утро 7 мая
Новости Бизнеса: По сравнению с 6 мая, курс всех валют не изменился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает Курс Денег.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 мая установлены на таком уровне:
26,305522 грн за доллар;
31,485079 грн за евро;
0,416220 грн за российский рубль;
35,683209 грн за фунт стерлингов.
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