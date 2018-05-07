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Установлен официальный курс гривны на утро 7 мая

Гривны
06:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: По сравнению с 6 мая, курс всех валют не изменился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,30 грн/долл., передает Курс Денег.

НБУ спрогнозировал историческое падение ставок по кредитам для бизнеса

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 мая установлены на таком уровне:

26,305522 грн за доллар;

31,485079 грн за евро;

0,416220 грн за российский рубль;

35,683209 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривна, Доллар, Евро, НБУ, Рубль, Фунт стерлингов.
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